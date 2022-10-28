Amasya'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek proje ve eğitim hedefleri ele alındı.

Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada, il genelindeki eğitim kalitesini daha da yükseltmek amacıyla yenilikçi çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin her türlü bilgi, beceri ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri için özveriyle çalıştıklarını dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi, duyuşsal ve bilişsel açıdan gelişimlerini sağlayacak eğitim imkanları ile ne kadar buluşturabilirsek, onları geleceğe ne kadar iyi hazırlayabilirsek yarınlarımız da o kadar güçlü ve müreffeh olacaktır. Okul sıralarında eğitimlerine yön verdiğimiz öğrencilerimiz, ülkemizin yarınlarındaki her alanın öncü ve liderleri olacaktır. Teknolojinin hız kesmeden ilerlediği çağımızda eğitimli, meraklı, heyecanlı, azim ve kararlı, girişimci genç nesillere ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Eğitim camiası olarak bizler de çocuklarımızın her türlü bilgi, beceri ve donanıma sahip, hem kendisinin hem ülkesinin geleceği hakkında farkındalıklara sahip bireyler olarak yetişmeleri için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Toplantı, mesleki eğitim, okullaşma oranı, okul güvenlik önlemleri ve servislerine yönelik sürdürülen çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.