Amasya'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mayıs ayında telefonla dolandırıcılık yapan 4 kişinin yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çetenin "beyin takımı" olarak nitelendirilen 5 zanlının kimliğini belirledi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Farklı illerde de aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen çete üyelerinin geçtiğimiz aylarda kendilerini savcı olarak tanıtıp A.A'yı 800 bin lira dolandırdığı öğrenildi.





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