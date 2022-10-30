4. Orta Karadeniz Bölgesi Motosiklet, Motokros Yarışları, Amasya'da yapıldı

Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - 4. Orta Karadeniz Bölgesi Motosiklet, Motokros Yarışları Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy Motor Sporları ve MotoOffroad Spor Kulübü Derneği ve Gümüşhacıköy Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Çamtepe mevkisinde düzenlenen yarışlara Samsun, Çorum, Tokat, Sivas, Amasya, Düzce ve Sinop'tan 59 yarışmacı katıldı.

Yarışların startını Kaymakam Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol verdi.

Kaymakam Altınöz, yaptığı konuşmada, heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Altınöz, yarışmacılara ise başarılar diledi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.