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4. Orta Karadeniz Bölgesi Motosiklet, Motokros Yarışları, Amasya'da yapıldı

AA

4. Orta Karadeniz Bölgesi Motosiklet, Motokros Yarışları, Amasya'da yapıldı

AMASYA (AA) - 4. Orta Karadeniz Bölgesi Motosiklet, Motokros Yarışları Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy Motor Sporları ve MotoOffroad Spor Kulübü Derneği ve Gümüşhacıköy Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Çamtepe mevkisinde düzenlenen yarışlara Samsun, Çorum, Tokat, Sivas, Amasya, Düzce ve Sinop'tan 59 yarışmacı katıldı.

Yarışların startını Kaymakam Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol verdi.

Kaymakam Altınöz, yaptığı konuşmada, heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Altınöz, yarışmacılara ise başarılar diledi.



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