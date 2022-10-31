Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Y.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 50 satışa hazır fişek halinde toz esrar, 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.









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