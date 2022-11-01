Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.E'nin kullandığı 05 FG 736 plakalı pikap, Gökçebağ köyü mevkisinde G.A. idaresindeki 19 US 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında tarlaya devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan K.Ç. ve Y.K. yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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