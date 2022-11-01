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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA

Amasya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.E'nin kullandığı 05 FG 736 plakalı pikap, Gökçebağ köyü mevkisinde G.A. idaresindeki 19 US 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan K.Ç. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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