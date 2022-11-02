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Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

AA

Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA (AA) - Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Almanya'dan uçakla sabaha karşı Samsun'a getirilen Genç'in cenazesi, Taşova ilçesinin Mercimek köyüne götürüldü.

Köydeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, Genç'in Türk bayrağına sarılı naaşı köy mezarlığına taşındı.

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mevlüde Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Mevlüde Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç, ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok üzgün olduklarını belirterek, "Türk kadını, annesi nasıl olur, en zor durumda bile evlatlarına, ailesine hangi mesajı vermesi gerektiğini biz Mevlüde bacımızdan gördük. Nefret ve kini değil, sevgi dilini, muhabbet dilini nasıl çoğaltırız Mevlüde annemize baksınlar." diye konuştu.

Mevlüde Genç'in kız kardeşi, Solingen faciasında 12 yaşında kızını kaybeden Şehri Öztürk ise ablasının her zaman Almanlara karşı dostça yaklaştığını ve ailelerinin kin ve nefret nedir bilmediğini söyledi.

- Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

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