Suluova Yedikır Sulama Birliğinde sulama sezon hazırlıkları başladı

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AMASYA (AA) - Suluova Yedikır Sulama Birliği, 15 bin 200 hektar sulama sahasında yer alan sulama kanalları ile kanalet hatlarında 2023 sulama sezonu öncesi bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

Yedikır Sulama Birliği Başkanı Sefa Salim Örnek, yaptığı açıklamada, mevcut su kaynaklarının planlı şekilde dağıtılması ve kullanılması doğrultusunda hizmet veren sulama birliğinin çiftçilerin gelirinin yükseltilmesine, dolayısıyla su kaynaklarından en yüksek faydayı sağlayacak şekilde etkin dağıtım ve kullanımına katkı sağladığını söyledi.

Önceki sulama sezonu bitiminde aşınan ve yıpranan sulama kanalları ile kanalet hatlarında bakım onarım, temizlik, montaj ve kot düzeltme işlemlerinin elle ve makineli olarak yapıldığını anlatan Örnek, şunları kaydetti:

"Kaynağından gelen suyun çiftçimize sorunsuz şekilde ulaştırılabilmesi için toplamda 80 kilometre uzunluğundaki kanallarımızda makineli, 424 kilometre uzunluğundaki kanaletlerimizde ise ekibimiz tarafından elle temizlik yapılmaktadır. Bu çalışmalarla kanal ve kanaletlerde meydana gelen su kaçaklarının önlenerek, sulama suyunun randımanlı kullanılması ve çiftçilerimizi kolaylıkla su ihtiyacını giderebilmesi hedeflenmektedir. 2023 yılı sulama sezonu öncesi hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmektedir."





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