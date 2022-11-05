Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan konular ve OSB'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'nin ihtiyaçları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu aktaran Güldoğan, "Merzifon, bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz üretimlerini aralıksız sürdürüyor. OSB'nin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Devletimiz, yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.





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