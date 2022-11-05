Merzifon’da hastanede açılan stantta organ bağışının önemi anlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli ile sağlık görevlileri, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla hastane girişinde etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantta ziyaretçiler, Başhekim Sezikli ve hemşireler tarafından organ bağışı ve nakli konusunda bilgilendirildi.

Sezikli, burada yaptığı açıklamada, ülkede organ bağışına dikkat çekip farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Sezikli, "Hastanemizde stant açıp vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına başladık. Empati yapıp organ bekleyen hasta ve yakınının kendimiz olduğunu varsayabilirsek, organ bağışının ne kadar ulvi bir görev olduğunun bilincine varabiliriz. Bağışlanan her organ yeni bir hayattır. Organ bağışında bulunmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezikli, daha sonra organ bağışına ilişkin faaliyetlerde bulunan hastane organ bağışı sorumlusu hemşire Perihan Çınar'a plaket verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.