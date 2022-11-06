GÜNCELLEME - Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mustafa Dursun idaresindeki 60 AAR 502 plakalı Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde Rıza Aksoy'un kullandığı iş makinesi taşıyan 05 EH 136 plakalı tırla çarpıştı.

Otobüsteki yolculardan Güler Gümüş kaza yerinde, otobüs sürücüsü Mustafa Dursun ve yolculardan Mehmet Kılıçarslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



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