Merzifon Kaymakamı Güldoğan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız ile Kore gazisi Hikmet Doruk'u ziyaret etti.

Güldoğan, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Güldoğan, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizi sürekli ziyaret ediyoruz. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." dedi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.





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