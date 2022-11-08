Amasya'da Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Masatlı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen işlerin daha hızlı ve çözüm odaklı şekilde yürütülmesi amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

Kamu yatırımlarının devam ettiğini, sosyal devlet anlayışına yönelik faaliyetlerinin de sürdüğünü anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kömür yardımı ve doğal gaz desteği noktasında ilgili kurumlarımızın çalışmaları devam ediyor. İlk etap kömür yardımları hak sahibi ailelerine teslim edildi. İkinci etap kömür yardımları için değerlendirmeler sürüyor. Tarım ve hayvancılık alanında ise bu yıl oldukça bereketli bir sezon geçirmiş bulunuyoruz. İlkbahar döneminde gerçekleştirdiğimiz fide, fidan ve teknik ekipman desteklerimiz 2023 yılında da devam edecek. İl Özel İdaremiz, bu yıl belirlenen çalışma takvimi çerçevesinde yol, altyapı, içme ve sulama suyu gibi projelerini büyük oranda tamamlamıştır. KÖYDES çalışma takviminde yer alan projeler de başarıyla bitirilmiştir. Coğrafi işaretli ürünlerde yaptığımız artış aralık ayı itibariyle devam edecek ve önümüzdeki ay 14 olan coğrafi işaretli ürün sayımız, 18'e yükselecek."

Şehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler, öksüz ve yetimler, ihtiyaç sahipleri, engelli ve yaşlıları sürekli evlerinde ziyaret ettikleri dile getiren Masatlı, kendilerine devletin daima yanlarında olduğunu hissettirdiklerini kaydetti.

Toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.