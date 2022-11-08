Suluova Belediyesi tarafından Sakatlar Derneğine dernek ofisi yapılıyor

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AMASYA (AA) - Suluova Belediyesi tarafından, ilçede faaliyet gösteren Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesine dernek ofisi yapılıyor.

Dernek tarafından düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, dernek başkanı Mehmet Semiz ve engellilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.



Daha önce yaptıkları Engelsiz Yaşam Parkı'nı engelli bireylerin hizmetine sundukları, şimdi de ihtiyaç duyulan dernek ofisi için yapım çalışmalarına başladıklarını belirten Üçok, toplumun her kesiminin birinci sınıf vatandaş olduğunu, imkanları eşit şekilde dağıtmak için özen gösterdiklerini, imkanları eşit şekilde ilçe genelindeki halka dağıtmak ve hizmet üretmek için gece gündüz gayret ettiklerini anlattı.

Şeker Mahallesi'nde daha önce hizmete açılan ve 3 bin 500 metrekare alandan oluşan Engelsiz Yaşam Parkı’nın bulunduğu alan içinde yapımı devam eden yeni dernek binası inşaat alanında da incelemelerde bulunan Üçok, 110 metrekarelik ofisin içinde büro, toplantı salonu, mutfak ve tuvaletlerin bulunduğunu kaydetti.





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