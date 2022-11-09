Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Fikirler ölmez" video klibiyle andı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla ilkokul öğrencilerince video klip hazırlandı.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 2-C sınıf öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde, öğrencilerin Atatürk hakkındaki düşüncelerini dile getirmesi amacıyla "Fikirler ölmez" adlı video klip hazırlandı.

Videoda öğrenciler Atatürk'ü, "Fikirler ölmez, umutlar ölmez. Mustafa Kemallerin ışığı sönmez. Karanlıkları yok edip silen Mustafa Kemallerin ışığı sönmez. Sen bu milletin üstüne doğan, aydınlık güneşsin, güneşler ölmez." ifadeleriyle anlattı.

Atatürk'ün görüntülerine de yer verilen klip, okulun sosyal medya hesabından yayımlandı.

Cem Meşe, AA muhabirine, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında video klip hazırladıklarını belirterek, "Atatürk'e olan sevgi ve özlemi dile getirdik. Güzel bir çalışma ortaya koyduk." dedi.





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