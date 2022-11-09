Başkan Sarı'dan miniklere Amasya temalı boyama kitabı

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte bulunan anaokullarını ziyaret ederek, içinde Amasya'nın kültürel değerlerinin sembolleri bulunan boyama kitabı hediye etti.

Çocuklarla boyama da yapan Sarı, hazırlanan boyama kitapları ile çocukların hem eğlenip hem de tarihlerinin öğrenmelerini hedeflediklerini söyledi.

Uzun ömürlü bir devlet ve millet olmak için geleceğin büyükleri olan çocuklara tarih sevgisi ve bilgisinin verilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Bir şehri geleceğe taşırken geleneklerinden koparmamalısınız. Amasya'mızın tarihi mirası ve yetiştirdiği şahsiyetleri minik yavrularımıza tanıtmak için yaptığımız bu çalışmayı çok önemsiyorum. Fırsat buldukça öğretmen ve öğrencilerle yakın ilişki içinde olmak bizleri ziyadesiyle mutlu eden bir hadise. Amacımız bir yandan miniklerimizin yüzünü güldürürken diğer yandan da tarihimizi öğrenmelerine katkı sağlamak. Bilhassa milli tarihimiz çocuklara iyice öğretilmeli. Bunu da hediye ettiğimiz boyama kitabıyla öğrenmelerini temenni ediyoruz."





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