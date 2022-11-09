Amasya'da 21 yıldır biriktirdiği Atatürk fotoğraflarını bahçesinde sergiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Salim Erol, 21 yıldır Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını topluyor.

Nusratiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde özel bir yer yaptıran ve duvarlarına Atatürk'ün hayatından kesitler sunan fotoğrafları asan Erol, Ata'ya olan sevgisini gösteriyor. Erol'un koleksiyonunda 380'in üzerinde Atatürk fotoğrafı yer alıyor.

Salim Erol, AA muhabirine, Atatürk fotoğrafları konusunda ciddi birikimi olduğunu söyledi.

Onlarca Atatürk fotoğrafının yer aldığı yerin küçük bir müzeyi andırdığını dile getiren Erol, "2001 yılından bu yana koleksiyon için çalışıyorum. Ankara'dan, Anıtkabir Derneğinden fotoğraflar geliyor. Ben de çerçeve yaptırıp duvarlara asıyorum. Mahallemizden, öğrencilerden, dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Ailece ziyaret edenler var. Burayı gezenler teşekkür edince gururlanıyorum. Kapım 24 saat açık. Herkes gelip ziyaret edebilir." dedi.

Atatürk hayranlığının çocukluktan bu yana var olduğunu belirten Erol, "Mustafa Kemal Atatürk her daim kalbimde. Bu vatanı bize armağan etmiştir. Atatürk'ü ölümünün 84. yılında minnet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.