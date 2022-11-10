Amasya'da ayakkabı boyacısı siren sesi sırasında gözyaşlarını tutamadı

AMASYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çaldığı anda Amasya'da 75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla cadde ve sokaklarında vatandaşların yanı sıra sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu, bazı sürücüler de kornaya basarak sirene eşlik etti.

Yavuz Selim Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan ve saygı duruşu sırasında duygulanan Taşan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Taşan, gazetecilere, Cumhuriyet'in kurucusu ve Milli Mücadele'nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında şükran ve saygıyla andığını söyledi.

Atatürk'ü anarken mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Taşan, "Çok duygulandım. Eskiler aklıma geliyor, çarık giydiğimi biliyorum ben. Ayakkabı yoktu, kara lastik yoktu, o günler aklıma geldi. Öyle yaşadık, öyle günlerden geldik biz. Onun kurduğu vatan büyüdü ve gelişti. 75 yaşındayım ben, binlerce şükür ediyorum. Atamız bıraktı bu emaneti bize." ifadelerini kullandı.





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