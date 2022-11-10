Amasya'da anaokulu öğrencileri Atatürk'ü kliple andı

AMASYA (AA) - Amasya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında hazırlanan klipte, anaokulu öğrencileri "Atam" şiirini seslendirdi.

İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Ana Sınıfı öğretmeni Saliha Dönmez, "Atam" adlı şiiri kaleme aldı.

Anaokulu öğrencilerinin şiiri kentin tarihi mekanlarında seslendirdiği görüntülerle klip hazırlandı.

Atatürk'ün görüntülerine de yer verilen ve okulun sosyal medya hesabından yayımlanan klip, beğeni topladı.

Dönmez, AA muhabirine, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında klip hazırladıklarını söyledi.



Şiiri 50 anaokulu öğrencisinin seslendirdiğini belirten Dönmez, "Bu yıl çocuklarımız ve 4 öğretmenimizle, 3 gazimizi de yanımıza alarak kentimizin belirli bölgelerinde, hem tarihimizi tanıtmak hem Ata'mızı tekrar tekrar anmak üzere, yazdığım şiiri okuduk. 5 kıtalık bir şiirdi, her sınıfa bir kıtasını verip seslendirdik. Biz onur ve gurur duyduk. İnşallah Türk halkı da beğenecektir." dedi.





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