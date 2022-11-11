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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'da engellilere medikal malzeme desteği sağlandı

AA

Merzifon'da engellilere medikal malzeme desteği sağlandı

AMASYA (AA) - Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle engellilere medikal malzeme desteği sağlandı.

Dernek başkanı Keriman Topal, AA muhabirine, engellilerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda son 2 ayda 13 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulunduklarını aktaran Topal, "Hayırseverlerimizin desteğiyle 24 yıldır engelli vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Yarının ne getireceğini, hayatımızda nasıl bir değişiklik olacağını bilemiyoruz. Onun için her daim empati kurmamız lazım. Hayırseverlerin desteğiyle engelli bireylerin hem maddi hem de manevi açıdan yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bini aşkın üyesi bulunan derneklerinin Merzifonluların güvenini ve desteğini kazandığını dile getiren Topal, "Bugüne kadar engellilerimize binlerce akülü araç, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteğinde bulunduk. Merzifonlu hayırseverlerimiz engelli, bireylerin ihtiyaçlarını yıllardır karşılıyor. Hayatın onların önüne koyduğu engeli her birimiz bir ucundan tutarak hafifletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Topal, engellilere sahip çıkmanın hem insanlık hem de toplumsal sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.


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