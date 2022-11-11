Merzifon ve Taşova'da binlerce fidan toprakla buluştu

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ve Taşova ilçelerinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Merzifon Kaymakamlığı öncülüğünde Orman İşletme Şefliğince gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Önce Vatan Tepesi ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da fidanların toprakla buluşturulacağını, böylece daha yeşil bir çevreye sahip olunacağını söyledi.

Anlamlı bir programda tüm birimlerle bir araya geldiklerini anlatan Güldoğan, "Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fidan dikim etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Etkinlikte Güldoğan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

- Taşova

Taşova ilçesinde de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda 2 bin 500 fidan dikildi.

Tekke köyü mesire alanında düzenlenen törende konuşan Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, "Yaklaşık 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız Taşova’nın her yerini fidanlarla bezeyerek devletimizin koyduğu hedefe ulaşmak." ifadesini kullandı.

Programda Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ile vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.





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