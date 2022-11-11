Merzifon ve Taşova'da binlerce fidan toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon ve Taşova'da binlerce fidan toprakla buluştu

AA

Merzifon ve Taşova'da binlerce fidan toprakla buluştu

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ve Taşova ilçelerinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Merzifon Kaymakamlığı öncülüğünde Orman İşletme Şefliğince gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Önce Vatan Tepesi ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da fidanların toprakla buluşturulacağını, böylece daha yeşil bir çevreye sahip olunacağını söyledi.

Anlamlı bir programda tüm birimlerle bir araya geldiklerini anlatan Güldoğan, "Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fidan dikim etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Etkinlikte Güldoğan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

- Taşova

Taşova ilçesinde de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda 2 bin 500 fidan dikildi.

Tekke köyü mesire alanında düzenlenen törende konuşan Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, "Yaklaşık 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız Taşova’nın her yerini fidanlarla bezeyerek devletimizin koyduğu hedefe ulaşmak." ifadesini kullandı.

Programda Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ile vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merzifon'da engellilere medikal malzeme desteği sağlandı
YEREL HABERLER Merzifon'da engellilere medikal malzeme desteği ...
Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın ...
Amasya'da anaokulu öğrencileri Atatürk'ü kliple andı
YEREL HABERLER Amasya'da anaokulu öğrencileri Atatürk'ü kliple andı
(Görüntülü) AMASYA&#039;DA &#039;ATAM? ŞİİRİNİ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE GAZİLER SESLENDİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASYA'DA 'ATAM? ŞİİRİNİ ...
Amasya'da ayakkabı boyacısı siren sesi sırasında gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Amasya'da ayakkabı boyacısı siren sesi sırasında ...
Amasya'da 21 yıldır biriktirdiği Atatürk fotoğraflarını bahçesinde sergiliyor
YEREL HABERLER Amasya'da 21 yıldır biriktirdiği Atatürk ...
Başkan Sarı'dan miniklere Amasya temalı boyama kitabı
YEREL HABERLER Başkan Sarı'dan miniklere Amasya temalı boyama kitabı
Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Fikirler ölmez" video klibiyle andı
YEREL HABERLER Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Fikirler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.