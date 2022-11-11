Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit ailesini ziyaret etti

AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 1995 yılında Şırnak’ta şehit olan er Arif Burçak’ın ailesini ziyaret etti.
İlçeye bağlı Yaylasaray köyünde ikamet eden şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet Burçak'ı ziyaret ederek sohbet eden Gökcecik, şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Şehitlerin aziz hatıralarını her zaman koruyacaklarını vurgulayan Gökcecik, "Aziz şehitlerimiz canlarını feda ederek bize bu vatanı bıraktı. Bizler de aziz vatanımızı ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz." dedi.