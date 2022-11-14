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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta karısına 12 yıldır özenle bakıyor

AA

Hasta karısına 12 yıldır özenle bakıyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Seyfettin Topal, on iki yıl önce Alzheimer olan iki yıldır da yatağa bağımlı hale gelen eşine özenle bakıyor.

Beden köyünde, eşi Zülbiye Topal ile birlikte yaşayan Seyfettin Topal, yutma refleksini kaybettiği için mideden tüple beslenen eşini mamayla besleyip, kişisel bakımlarını yapıyor.

Eşinin bakımının yanı sıra Topal, iki kızları da İstanbul'da yaşadığı için soba yakmak, çamaşır yıkamak, temizlik, yemek yapmak gibi evinin tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

Topal, hasta eşini evde yalnız bırakamadığı için alışveriş konusunda ve eşine banyo yaptırırken yakınlarından yardım alıyor.

Seyfettin Topal, AA muhabirine, eşinin sağlık sorunlarının on iki yıl önce panik atakla başladığını, kısa süre sonra Alzheimer teşhisi konduğunu söyledi.

Zamanla evde iş yapamaz hale gelen eşinin beş yıl önce de konuşma yetisini yitirdiğini belirten Topal, "Eşim beş yıldır hiç konuşmuyor. Son iki yıldır yutma refleksini kaybettiği için mamayla mideden besliyorum. İlaçlarını hep mideden veriyorum. Yara bakımlarını yapıyorum, yeğenlerimle banyosunu yaptırıyorum. Evde bakım için sağlıkçılarımız geliyor, sağ olsunlar. Gereken hizmetleri yapıyorlar, tahlillerini alıyorlar. Sağlıkçılarımız benim hastaya iyi baktığımı söylüyor." dedi.

Eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu, sağlığı elverdiği sürece eşine bakacağını vurgulayan Topal, şunları söyledi:

"Hayat arkadaşım, iyi günde kötü günde. Ben olsam ne yapardı? O da bana bakacaktı. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. Bu halde onu nasıl bırakırım giderim, nasıl bir şeyler düşünürüm. Mümkün mü? Tekrar Cenabıallah beni dünyaya getirse, evlenme çağına gelsem yine bununla evlenirim, hasta olsa yine bakarım."

- "Şükürler olsun onun soluğu yeter bana"

Topal, eşiyle birbirlerini severek evlendiklerini, evliliklerinin 45 yılı geçtiğini ifade ederek, "Hayat arkadaşım rahatsızlandı. Yataklara düştü. Nasıl bakmam ki iyi günümüz de vardı, her şeyimiz vardı. Tatlı dilimiz, evlerimiz, ocaklarımız, nelerimiz yoktu ki. Şükürler olsun buna da. Onun soluğu yeter bana." diye konuştu.

İşçi emeklisi olduğuna işaret eden Topal, en çok zorlandığı konunun ise bez parası olduğunu, eşini temiz bakmaya çalıştığı için yetişkin bezi tüketiminin fazla olduğunu, masrafları karşılamakta zorlandığını sözlerine ekledi.


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