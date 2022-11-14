Amasya Merzifon Havalimanı'nı ekim ayında 7 bini aşkın yolcu kullandı

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AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Havalimanı'nı, ekim ayında 7 bin 580 yolcu kullandı.

Amasya Merzifon Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ekim ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanında ekim ayında iç hat yolcu trafiği 5 bin 528, dış hat yolcu trafiği 2 bin 52 oldu.

Ekim ayında toplam 7 bin 580 yolcuya hizmet verilen Amasya Merzifon Havalimanı’nda iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 70 dış hatlarda 19 olmak üzere 89'a ulaştı.

Kargo, posta, bagaj trafiği ise 80 ton oldu.

Bu yılın 10 aylık döneminde ise yolcu trafiği 76 bin 519, uçak trafiği 789, yük trafiği ise 803 ton olarak gerçekleşti.

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