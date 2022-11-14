Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeni Çeltek Kavşağı'nda, Orhan Kurnaz idaresindeki 05 ER 378 plakalı otomobil, Gökay Göğebakan'ın kullandığı 01 UK 075 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 05 ER 378 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

















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