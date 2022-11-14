Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilen mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Mehmet Önder (55) yönetimindeki mobilya yüklü 38 ACN 920 plakalı tır, Merzifon- Çorum kara yolu 30. kilometrede, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre duran trafik akışı, kara yolunda temizlik yapılması ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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