Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, AA muhabirine, ilçede ihtiyaçlı ailelere yönelik kömür dağıtımını kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere ikişer ton kömür yardımı yapılacağını belirten Altınöz, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ilçemiz köy ve merkezinde ikamet eden ve kömür yardımı talebinde bulunan ailelere dağıtım yapmaya başladık. Bu yıl ilçemizde 750 aileye toplam 1500 ton kömür dağıtılacak." dedi.





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