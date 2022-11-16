Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı

AA

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı

AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, AA muhabirine, ilçede ihtiyaçlı ailelere yönelik kömür dağıtımını kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere ikişer ton kömür yardımı yapılacağını belirten Altınöz, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ilçemiz köy ve merkezinde ikamet eden ve kömür yardımı talebinde bulunan ailelere dağıtım yapmaya başladık. Bu yıl ilçemizde 750 aileye toplam 1500 ton kömür dağıtılacak." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da öksüz ve yetim gençlerle kadınlara istihdam garantili kurs
YEREL HABERLER Amasya'da öksüz ve yetim gençlerle kadınlara istihdam ...
(Görüntülü) AMASYA?DA DEZAVANTAJLI GENÇLERE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASYA?DA DEZAVANTAJLI GENÇLERE İSTİHDAM ...
Merzifon'da bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Merzifon'da bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Amasya Merzifon Havalimanı'nı ekim ayında 7 bini aşkın yolcu kullandı
YEREL HABERLER Amasya Merzifon Havalimanı'nı ekim ayında 7 bini ...
Hasta karısına 12 yıldır özenle bakıyor
YEREL HABERLER Hasta karısına 12 yıldır özenle bakıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.