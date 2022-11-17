Ceviz bahçesi kuran emekli öğretmen yılda 20 ton ürün alıyor

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Ali Uzun, 105 dönüm arazide yılda ortalama 20 ton ceviz üretiyor.

Ali Uzun, emekliliğinin ardından 12 yıl önce dedelerinden kalan boş araziyi tarıma elverişli hale getirmek için harekete geçti. Uzun, Prof. Dr. Yaşar Akça'nın danışmanlığında kendisinin 70 dönüm arazisi ile satın aldığı 35 dönüm araziye 1600 civarında ceviz fidanı dikti.

Fidanları birkaç yıl sonra büyüyüp ürün veren Uzun, yılda ortalama 20 ton ceviz üretip Türkiye geneline satıyor.

Uzun, AA muhabirine, Merzifon'da doğup büyüdüğünü, bahçe işleriyle uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.

Atadan kalma arazisini ceviz bahçesine çevirdiğini belirten Uzun, "Zaten köy çocuğuyum, araziyi seviyorum. 2010 yılında atadan kalma arazide 70 dönümde ceviz yetiştiriciliğine başladım. Sonra 35 dönüm arazi daha aldım. 2016 yılına kadar ürün alamadım. Bu işi yaptığım için çok mutluyum." dedi.

Amasya'da ceviz bahçesini ilk kuranlar arasında yer aldığını dile getiren Uzun, "Yaptığım işte başarılı olunca, insanlar takdir ettikçe çok mutlu oluyorum. Devlet büyüklerimiz, yöneticilerimiz ceviz bahçemizi ziyaret ediyor. Gümüşhacıköy'de 600, Amasya'da 2 bini aşkın ceviz üreticisi var. Bir nevi öncü olmuş olduk. Bundan da gururluyum." ifadelerini kullandı.

Uzun, hasadın ardından makinede ayıklayıp sınıflandırdığı ürünü pazarladığını anlatarak, "25 çalışanımız var. Ürünlerimi toptan olarak İstanbul, perakende olarak da Türkiye'nin her yerine gönderiyorum." diye konuştu.

Bölgenin ceviz yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Torunlarınıza, çocuklarınıza bir güvence, yatırımdır. İmkanı, aileden kalma arazileri olanlara bu işi yapmalarını tavsiye ederim. Burada ceviz için uygun iklim var. Araziler boş durmasın, değerlensin. Ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla hem ceviz ihtiyacı karşılanacak hem de ithalat en az seviyeye inecek. Amasya Ceviz Üreticileri Birliği üyeleriyle bölgede ceviz dikim alanlarını daha da yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz."





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