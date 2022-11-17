GÜNCELLEME 2 - Amasya'da yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın halde bulunan 6 işçi hastaneye kaldırıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yağ fabrikasının arıtma ünitesine onarım yapmak için giren ve baygın halde bulunan 6 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yağ üretimi yapan bir fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için işçiler girdi.

Bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ile AFAD ekibi yönlendirildi.

Baygın halde bulunan işçiler Sinan Kaplan, Mehmet Keleş, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz, ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden Kaplan, Ay ve Keleş'in yoğun bakımda, diğer işçilerin ise serviste tedavileri devam ediyor.

Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede, sülfürik aside rastlandığı öğrenildi.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül ve Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, tedavisi devam eden işçileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ergül, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin anında olay yerine gidip müdahale ettiklerini dile getirerek, "İşçilerimize her türlü desteğe hazırız. Merzifon halkına ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah acil şifalar versin." dedi.

İşçilerden Ceyhan Ayvalı ise kuyuya mesai arkadaşlarını kurtarmak için gittiğini belirterek, "Arkadaşlarımı baygın vaziyette buldum. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. Arkadaşlarım gazdan zehirlendi." ifadesini kullandı.



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