GÜNCELLEME 3 - Amasya'da yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın halde bulunan 6 işçiden biri hayatını kaybetti

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yağ fabrikasının arıtma ünitesine onarım yapmak için giren ve baygın halde bulunan 6 işçiden 1'i sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yağ üretimi yapan bir fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya 6 işçi onarım yapmak için girdi.

Bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ile AFAD ekibi yönlendirildi.

Baygın halde bulunan işçiler Sinan Kaplan, Mehmet Keleş, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden Hüseyin Ay (48), buradaki müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede, sülfürik aside rastlandığı öğrenildi.

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