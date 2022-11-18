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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli iki kızına hem annelik hem babalık yapıyor

AA

Engelli iki kızına hem annelik hem babalık yapıyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mesut Pehlivan, zihinsel engelli 2 kızına bakıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Mesut Pehlivan, teyzesinin kızı Leyla Pehlivan ile 35 yıl önce evlendi.

Çiftin, iki çocukları oldu. Kızları Esra (32) ve İpek'in (25) doğduktan bir süre sonra zihinsel engelli olduğunu öğrenen Pehlivan çifti, uzun süre evlatlarını tedavi ettirmek için uğraştı.

Yaklaşık iki yıl önce yaşadığı rahatsızlık nedeni ile eşini kaybeden Pehlivan, iki kızının bakımını da üstlendi.

Ev işleri yapan, engelli kızlarını özveriyle büyüten Pehlivan, yaşadığı zorluklara rağmen kızlarına, annelerinin yokluğunu aratmadan sevgiyle ve şefkatle bakmaya çalışıyor.

Pehlivan, AA muhabirine, hayatını kızlarına adadığını söyledi.

Çocuklarının her türlü ihtiyacını karşıladığını, bakımlarını yaptığını ifade eden Pehlivan, "Çocuklarımla günümüz güzel geçiyor. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra annelerinin mezarına gidiyoruz. Kızlarımı hem Allah'ın hem de annelerinin emaneti diye görüyorum. Sağlığım elverdiği sürece çocuklarıma bakacağım. Bir baba vazifesini layıkıyla yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kızlarının engelli olması nedeniyle çok zorluklarla karşılaştığını anlatan Pehlivan, yaşadığı zorluklara rağmen Allah'a şükretmeye devam ettiğini vurguladı.

- "Kızlarım canımın parçası"

Ebeveynler için evlatlarının vazgeçilmez olduğunu ifade eden Pehlivan, şunları aktardı:

"Çocuklarım eşimin emaneti. Eşimin baktığı gibi ben de bakıyorum. Ama kadının bakması bambaşka oluyor. Erkek ne kadar bakabilir, gücüm yettiği kadar çocuklarıma bakmaya devam edeceğim. Kızlarım canımın parçası, hiçbir yere veremem."

Pehlivan, kızlarının eğitimine de önem verdiğini, haftanın iki günü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gittiklerini sözlerine ekledi.

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