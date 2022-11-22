Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ayhan Erdönmez'in kullandığı 55 ALH 60 plakalı otomobil, Ladik-Taşova kara yolunun Kozluca mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobildeki Selami Yıldırım (75) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü ile araçtaki Sebehat Yıldırım, Naime ve Damla Erdönmez 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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