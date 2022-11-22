Amasya Valisi Masatlı, şehit ailesini ziyaret etti

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 1994 yılında Van Erciş'te şehit olan er Adil Doğan'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Taşova ilçesinde ikamet eden şehidin annesi Hamide Doğan ve kardeşlerini ziyaret ederek sohbet eden Masatlı, "Şehitlerimiz bu vatan için canlarını hiç düşünmeden feda etti. Bizler de şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimizin rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Masatlı'ya ziyaretinde, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk eşlik etti.

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