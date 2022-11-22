Amasya'da bir iş yerindeki soba yaşanan patlama hasara neden oldu

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir iş yerinde bulunan sobada meydana gelen patlama hasara yol açtı.



Gümüş Caddesi'nde Hasan Gümüş'e ait av bayisinde yer alan sobada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.



Patlamada, iş yerinin camları kırıldı, raflarda hasar oluştu.



Olay yerine gelen polisler, patlamanın nedenini belirlemek için iş yerinde inceleme yaptı.



İş yeri sahibi Gümüş, AA muhabirine, patlama anında çok korktuğunu belirterek, "Saat 09.00 sıralarında iş yerime geldim. Temizliği yaparak kartonları sobaya attım. Sobayı yakınca 1-2 dakika sonra patlama gerçekleşti. Vitrin, camlar kırıldı. Çok şükür başka zararımız olmadı." ifadesini kullandı.

Patlama anı, iş yerindeki güvenlik kamerasınca kayda alındı.



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