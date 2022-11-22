Taşova CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - CHP Taşova İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Öğretmenevinde yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, burada yaptığı konuşmada, seçimlere kadar ele ele verip çalışacaklarını ve doğruları söyleyeceklerini ifade etti.

Toplantıya CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, İlçe Başkanı Ömer Özalp ve partililer katıldı.





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