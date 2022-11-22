Suluova Adnan Menderes Millet Bahçesi ve Bilgi Evi hizmete girdi

AMASYA (AA) - Suluova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adnan Menderes Millet Bahçesi ve Bilgi Evi hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Şeker Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Millet Bahçesi ve Bilgi Evi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, fiziki belediye hizmetlerinin yanı sıra ilçe genelinde çok sayıda sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar yaptıklarını, bu kapsamda şehrin ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak modern bir yaşam alanı ile örnek bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Böyle bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Üçok, "Cumhurbaşkanı'mızın bize rehberlik ettiği vizyon çerçevesinde millet bahçesi ve kıraathanesi konseptini hizmetini ilçemizde hayata geçirdik. Bu proje bölgemizdeki örnek projedir. Yarınımızı emanet edeceğimiz ilçemiz gençlerini daha ahlaklı ve donanımlı yetiştirmek, daha huzurlu, güvenli ve konforlu örnek bir projeyi hizmete sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyeleri, Bilgi Evi'nde incelemelerde bulundu.





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