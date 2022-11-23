Amasya'da elektrik direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Ö. (37) idaresindeki 05 ACR 463 plakalı otomobil, akşam saatlerinde, Kümbethatun Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolünde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

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