Suluovalı çiftçilere kenevir yetiştiriciliği semineri verildi

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AMASYA (AA) - Suluova ilçesinde çiftçilere kenevir yetiştiriciliği, kullanma alanları, faydaları ve kenevir üretimiyle ilgili yasal mevzuat hakkında seminer verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Suluova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Suluova Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen seminer Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu, kenevirin tarımsal faydaları, endüstriyel kenevirden faydalanma ve tarımında yapılması gerekenler konularında sunum yaptı.

Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, yaptığı konuşmada, çiftçilerin emeği karşılıksız kalmasın diye alternatif ürünler hakkında çözümler aradıklarını, kenevir bitkisinin endüstriyel bir ürün olduğunu ve birçok sanayi dalında kullanıldığını belirterek, bölge arazileri için oldukça uygun bir alternatif ürün olan kenevir bitkisinin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

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