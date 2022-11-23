Suluova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dart ve masa tenisi turnuvaları düzenlendi

İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu yöntemler dişleri bembeyaz yapıyor, ağız sağlığını koruyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, öğretmenler arası dart ve masa tenisi turnuvaları düzenlendi.

Suluova Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan turnuvaları ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Üçok ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, dart oyunu oynayarak turnuvada mücadele eden öğretmenlerle sohbet edip başarılar diledi.

Davu, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de düzenleyerek eğitim camiasındaki birlik ve beraberliği pekiştirip, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Turnuvalara 200 kadar öğretmen katılırken dereceye girenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında çeşitli ödüller verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.