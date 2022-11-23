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Taşova'da şehit er Ferhat Bolat için mevlit okutuldu

AA

Taşova ilçesinde, şehit er Ferhat Bolat'ın şehadetinin 12. yıl dönümü nedeniyle babaevinde mevlit okutuldu.

Taşova'da şehit er Ferhat Bolat için mevlit okutuldu

AMASYA (AA) - Taşova ilçesinde, şehit er Ferhat Bolat’ın şehadetinin 12. yıl dönümü nedeniyle babaevinde mevlit okutuldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2010 yılında şehit olan Jandarma Er Ferhat Bolat için Yayladibi köyünde okutulan mevlide Kaymakam Ahmet Gökcecik de katıldı.

Kaymakam Gökcecik, devlet olarak her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını belirterek, "Şehit anneleri annemiz, şehit babaları babamız, onların emirleri başımız tacıdır. Onlar bizim kıymetlilerimizdir, onların kıymetleri hiçbir zaman eksilmeyecektir. Cenabıallah şehidimizin şehadetini kabul eylesin." dedi.

Mevlit programına, şehidin yakınları ve köy halkının yanı sıra Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Temiz de katıldı.


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