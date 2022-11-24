Pancar pekmezinin tarladan sofraya lezzet yolculuğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde büyük emek harcanarak geleneksel yöntemlerle üretilen pancar pekmezi, sofralara lezzet katıyor.

Yöreye özgü pancar pekmezinin yapımı, ilkbaharda pancar tohumunun toprakla buluşturulmasıyla başlıyor. Sulama, çapalama ve bakımı sonrasında büyüyen pancar, çiftçi tarafından heyecan ve zahmetle sökülmeye başlanıyor.

Pancarlar topraktan sökülüp yaprakları gövdesinden ayrıldıktan sonra kabukları soyularak yıkanıyor. Çamurdan arındırılan şeker pancarı, büyük bir kazana konulan suda kaynatılmaya başlanıyor.

Bütün halinde 13-14 saat meşe odunu ateşinde kaynatıldıktan sonra makinede ezilerek posasından ayrılan pancardan elde edilen şıra, süzülerek kazanlarda 12 saat daha kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Şişelenen pekmez, talep edenlere ulaştırılıyor.

İlçeye bağlı Beden köyünde yaşayan Müşerref Topal, AA muhabirine, önceleri kendisi ve çocukları için yaptığı pancar pekmezini, komşuları tarafından beğenilince daha fazla üretip satmaya başladığını söyledi.

Pancar pekmezinin zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara ulaştığına işaret eden Topal, "Şeker pancarını kendi bahçemizde ilaç kullanmadan tamamen doğal yetiştiriyoruz. Kabukları soyularak temizlenen pancarları 3 aşamalı yıkama işleminden geçiriyoruz." dedi.

Pancar pekmezi yapımının 24 saati geçtiğini vurgulayan Topal, "Pekmezimizi yaparken hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamen doğal şekilde yapıyoruz. Hem aile ekonomimize katkı sağlıyorum hem de boş zamanlarımı çalışarak değerlendiriyorum. Eşim de bana destek oluyor, birlikte yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.