Amasya'da kış mevsimi tedbirleri değerlendirildi

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AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında kış mevsimi tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Masatlı, olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların, görev alanlarına giren konularda ilave tedbirler alması, özellikle karla mücadele kapsamında kullanılan araç, gereç ve donanımların tam ve çalışır vaziyette bulunmasının sağlanması hususunda talimat verdi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile daire müdürleri katıldı.

- Merzifon'da kış tedbirleri ele alındı

Merzifon ilçesinde de Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında kış mevsimi tedbirleri ve gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda, kış mevsimin sorunsuz geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği çalışmalara yönelik planlamalar görüşüldü.

Güldoğan, kış mevsiminde vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için kamu kurum ve kuruluşların gayretle çalışacaklarını söyledi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.





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