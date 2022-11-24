Merzifon'da öğretmenler arası voleybol ve dart turnuvaları düzenlendi

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AMASYA (AA) - Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arasında düzenlenen voleybol ve dart turnuvaları sona erdi.

Merzifon Spor Salonu'nda yapılan turnuvaları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, öğretmenlerle sohbet edip başarılar diledi.

Yozgat, gazetecilere, geleneksel dart ve voleybol turnuvalarının öğretmenlerin kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.

Düzenledikleri her turnuvanın centilmence geçtiğini dile getiren Yozgat, "Eğitim camiamızın büyük heyecan ve istekle turnuvaya katılmaları, oluşan dostluk ve kardeşlik atmosferi, eğitim camiası adına bizleri memnun etti. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle eğitim çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Turnuvaya destek veren ve katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri Yozgat tarafından verildi.





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