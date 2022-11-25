Amasya'da öğrencilere yönelik madde bağımlılığı semineri düzenlendi

AMASYA (AA)- Amasya’da üniversite öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı semineri verildi.
İlahiyat Fakültesi Mahmut Cesur konferans salonunda Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen seminerde, öğrencilere madde bağımlılığı ile mücadelede izlenecek yol ve yöntemler anlatıldı.
Seminerde, bağımlılık yapan maddeler, bağımlılıktan korunma yolları, bağımlılığa sebep olan nedenler ve bağımlı olan genç ve yetişkinlerin başvurabileceği merkezler konusuna değinildi.
Öğrencilere, uyuşturucu madde türleri, madde kullanan kişilerde görülen belirtiler, uyuşturucunun zararları ve toplum üzerinde yaptığı tahribat hakkında da bilgi verildi.
Seminere, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.