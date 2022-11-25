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Amasya'daki trafik kazasında yaralanan tiyatrocular Gülçebi ve Fersoy taburcu edildi

AA

Amasya'daki trafik kazasında yaralanan tiyatrocular Gülçebi ve Fersoy taburcu edildi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan Burak Gülçebi ve Ceyhun Fersoy taburcu edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 gündür yatan Gülçebi ve Fersoy'un tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen Gülçebi ve Fersoy'un durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da 20 Kasım akşamı son oyunlarını sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkan tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.

Yaralanan, sürücü Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sergen Deveci, 21 Kasım'da ambulans uçakla İstanbul'da özel hastaneye gönderilmişti.

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