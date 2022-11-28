Samsun'da bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi Amasya'da toprağa verildi

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AMASYA/SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır'ın cenazesi, memleketi Amasya'da defnedildi.

İşletme fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Bakır'ın (25) cenazesi, Samsun'dan ailesi tarafından teslim alınarak Şeyhcui Mahallesi'ndeki taziye evine getirildi.

Burada helallik alınıp dua okunduktan sonra cenaze, Hazreti Ömer Camisi'ne götürüldü.

Bakır'ın ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Gencin cenazesi, imam hatip olan babası Recep Bakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan B.Ö'nün ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır (25) ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı B.Ö. (21) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Bakır, yaşamını yitirmiş, B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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