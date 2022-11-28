Amasya'da sonbahar kareleri için yapraklar toplanmadı

AMASYA (AA) - Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı yer olan Amasya'da, Şehzadeler Gezi Yolu boyunca sıralanan ağaçlardan dökülen yapraklar, daha iyi sonbahar fotoğrafları çekilebilmesi amacıyla süpürülmedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları'yla dikkat çeken Amasya, kentin ortasından geçen Yeşilırmak boyunca uzanan ağaçlardan dökülen yapraklarla süslendi.

Amasya Belediyesinin vatandaşlar ve fotoğrafçılar için yaprakları süpürmeme kararı almasının ardından, Şehzadeler Gezi Yolu'nda yürüyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Fotoğrafçılar kentin en güzel fotoğrafını yakalamak için deklanşöre bastı.

Gezi Yolu'nda fotoğraf çektirmek için gelen Mustafa Er, şehirde çok güzel bir görüntünün oluştuğunu, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiklerini belirterek, "Yalıboyu'nu çok güzel buluyorum. Ormanlarda yürüyor gibi her mevsimin güzelliği var. Yapraklar çok güzel, daha hoş, ayrı bir hava katmış. Bu güzelliği görünce mutlu olduk." dedi.

Şenay Bolat ise Amasya'nın insana mutluluk ve huzur verdiğini ifade ederek, "Bugün gezmeye geldim, burayı görünce çıkamadım bir türlü buradan. Çok güzel bir manzara oluşmuş. Sanki özellikle halı döşemişler gibi. Ben çok beğendim. Her zamanki gibi yine memleketimiz çok güzel." diye konuştu.

Yaprakların, birkaç gün sonra belediye ekipleri tarafından temizleneceği bildirildi.

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