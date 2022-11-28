Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

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AMASYA/SAMSUN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu'nda 25 Kasım’da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın cenazesi, Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılanmasının ardından memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Van'dan kalkan ve Şehit Yıldız’ın Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Şehidin cenazesini, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Amasya Vali vekili Bekir Sıtkı Dağ, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Askeri üniforma giyen şehidin kardeşi Havva Yıldız, karşılama sırasında, “Bayrak yakışmış benim kardeşime. Gurur duyuyorum seninle. Benim kardeşim şehit. Cennetin en güzel yeri onun.” ifadelerini kullandı.

Şehidin annesi Zübeyde Yıldız da “Gurur duyuyorum seninle yavrum.” diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra kara yoluyla Vezirköprü'ye getirilen şehidin naaşı, yarın Oymaağaç Mahallesi'nde öğle vakti yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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