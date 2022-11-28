A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki dördüncü etap kamp çalışmaları başladı

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AMASYA (AA) - A Milli Kadın Hokey Takımı'nın Amasya'daki dördüncü etap hazırlık kampı başladı.

Milli takım, Amasya Spor Salonu'nda günde çift idman yaparak 7-10 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

17 sporcunun katıldığı kamp, 10 gün sonra tamamlanacak.

Milli takım antrenörü Yasin Yükseler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önceki 3 kamp sürecini verimli bir şekilde tamamladıklarını, dördüncü kamp dönemini de aynı şekilde geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Yükseler, "Avrupa Şampiyonası öncesi Amasya’ya son kampımız için tekrar geldik. Avrupa Şampiyonası öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ama bu son kampın önemi fazlasıyla büyük. Umarım sporcularımızın adaptasyonu ve teknik kadronun adaptasyonu yüksek olur." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Perihan Çınar ise "Çok iyi hazırlık süreci geçirdik, toplamda bu dördüncü kampımız. Almanya'da 8 takımın bulunduğu güçlü bir arenaya katılacağız. Hedefimiz ilk 4’e girmek. Eğer ilk 4’ü zorlayıp girebilirsek dünya kupası biletini elimize almış olacağız. Umarım başarılı bir turnuva geçer." ifadelerini kullandı.

Milliler, 6 Aralık'ta Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Almanya’nın Hamburg kentine gidecek.

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