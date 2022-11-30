Kaymakam Güldoğan köy ziyaretlerine devam ediyor

AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Güldoğan, Bahçecik köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Güldoğan, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Güldoğan, daha sonra Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Cengiz Dinç’ten bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.