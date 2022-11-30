Suluova MYO'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri düzenlendi

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AMASYA (AA) - Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü konulu seminer düzenlendi.

MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve kadına yönelik şiddet ile mücadelenin her yönüyle ele alındığı programda, kadına yönelik şiddet türleri, şiddetin boyutları, nedenleri, şiddetten en çok etkilenen gruplar, mücadele yöntemleri ile idari yöntemleri ve mağdur destek hizmetleri hakkında Öğretim Görevlisi Gamze Yüksel ile Şiddeti Önleme Amasya Merkez Müdürü Azize Doyran tarafından sunumlar eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Kadına şiddetin insanlık suçu olduğuna dikkat çeken MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, kadına yönelik şiddet ortamında büyüyen çocukların da ileride buna meyilli olduğunu ve şiddetin toplumun tüm kesimlerine etki edebildiğini hatırlattı. Şiddetin her türlüsünün kadın haklarını tehdit ettiğini anlatarak kadına yönelik şiddeti önlemek için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü ifade edip duyarlılığa davet etti.

Katılımcılara ve öğrencilere teşekkür eden Murat Karavin, seminere katılarak bilgilendirmelerde bulunan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Yetkin, Şiddeti Önleme Amasya Merkez Müdürü Azize Doyran ve MYO öğretim görevlisi Gamze Yüksel’e katılım ve teşekkür belgesi takdim etti.

Seminerin soru-cevap bölümünde ise salonda yer alan öğrencilerin konu hakkında yönelttikleri sorular yetkililer tarafından cevaplandı. Program sonunda açılan stantları ziyaret eden katılımcılara konu hakkında hazırlanan broşürler verilerek bilgilendirmeler yapıldı.

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